У "Боруссии" появится новый коуч Экс-наставник дортмундской "Боруссии" и немецкого "Манйца" Томас Тухель рассматривается как главная кандидатура на пост главного тренера "мюнхенцев". Об этом передает Sky Sport Germany. Глава правления команды Карл-Хайнц Румменигге сообщает, что 44-летний тренер имеет большой опыт и навыки Тухеля смогут вывести "Баварию" с продолжительной череды поражений. Руководство "Баварии" приняло решение отстранить от обязанностей главного тренера Карло Анчелотти из-за неудовлетворительных результатов. Так, например, "Бавария" с треском проиграла французскому ПСЖ - 0:3. Анчелотти вернется в Италию, где возьмет временный перерыв и понаблюдает за ходом квалификаций ЛЧ и ЛЕ. В прошлых сезонах Лиги чемпионов баварцы не смогли дважды одолеть мадридский "Реал", уступив со счетом 3:1 и 3:2. Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно 36-летний голкипер немецкой "Баварии" Том Штарке объявил, что завершит карьеру после завершения текущего сезона.

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"Бавария" отлетела от французского "ПСЖ" Вчера немецкий клуб потерпел сокрушительное поражение от "Пари Сен-Жермен". Об этом передает Gracenote Live.

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