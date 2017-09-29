У "Боруссии" появится новый коуч

Экс-наставник дортмундской "Боруссии" и немецкого "Манйца" Томас Тухель рассматривается как главная кандидатура на пост главного тренера "мюнхенцев".
Об этом передает Sky Sport Germany.
Глава правления команды Карл-Хайнц Румменигге сообщает, что 44-летний тренер имеет большой опыт и навыки Тухеля смогут вывести "Баварию" с продолжительной череды поражений.
Руководство "Баварии" приняло решение отстранить от обязанностей главного тренера Карло Анчелотти из-за неудовлетворительных результатов. Так, например, "Бавария" с треском проиграла французскому ПСЖ - 0:3.
Анчелотти вернется в Италию, где возьмет временный перерыв и понаблюдает за ходом квалификаций ЛЧ и ЛЕ.
В прошлых сезонах Лиги чемпионов баварцы не смогли дважды одолеть мадридский "Реал", уступив со счетом 3:1 и 3:2.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно 36-летний голкипер немецкой "Баварии" Том Штарке объявил, что завершит карьеру после завершения текущего сезона.