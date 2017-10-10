Овермарс войдет в тренерский штаб "Арсенала"

Овермарс занимает должность спортивного директора "Аякса" начиная с 2012 года. Тренерством "канониров" голландский специалист займется уже в следующем сезоне.

Ранее Овермарс выступал за "Аякс" с 1992 по 1997 год. За англичан футболист играл с 1997-2000 года, забив 40 мячей в ворота соперника. Футболист решил сменить игровое на тренерское амплуа ближе к 2010 году, когда вошел в состав тренерского штаба "Аякса".

Однако окончательное решение о необходимости трансфера Овермарса будет принимать французский тренер Венгер. Сейчас "Арсенал" переживает свои не лучшие времена, ее очки в АПЛ далекы от осноных лидеров сетки - "МЮ" и "Мансити".

Как сообщалось в "УРА-Информ", неданво "Боруссию" возглавил бывший наставник "Аякса". Ее новым спортивным директором стал Петер Босс.