Зозуля - лучший футболист "Альбасете"

Украинский форвард Роман Зозуля признан лучшим футболистом сентября в испанском "Альбасете". Об этом пишет официальный Twitter клуба.
Согласно информации источника, в активе Зозули два реализованных гола в пяти матчах, что помогло нападающему опередить своих коллег по команде. Зозуля относительно недавно дебютировал в "Альбасете" и смог вывести команду со дна турнирной таблицы.
Однако "Альбасете" испанские футбольные эксперты считают аутсайдером ИПЛ. На данный момент команда занимает 21 место в турнирном рейтинге.
На данный момент в активе команды четыре очка, и команда "Альбасете" занимает предпоследнее место. В недавней встрече Зозуля четвертого тура испанской Сегунды нападающий вышел на замену Пелайо на 55 минуте поединке против "Луго", однако вырвать победу у соперника не удалось.
"Луго" поднялся на 17 место (четыре балла).
Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский футболист Роман Зозуля более не является игроков испанского "Бэтиса".