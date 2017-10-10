Зозуля - лучший футболист "Альбасете"

Согласно информации источника, в активе Зозули два реализованных гола в пяти матчах, что помогло нападающему опередить своих коллег по команде. Зозуля относительно недавно дебютировал в "Альбасете" и смог вывести команду со дна турнирной таблицы.

Однако "Альбасете" испанские футбольные эксперты считают аутсайдером ИПЛ. На данный момент команда занимает 21 место в турнирном рейтинге.

На данный момент в активе команды четыре очка, и команда "Альбасете" занимает предпоследнее место. В недавней встрече Зозуля четвертого тура испанской Сегунды нападающий вышел на замену Пелайо на 55 минуте поединке против "Луго", однако вырвать победу у соперника не удалось.

"Луго" поднялся на 17 место (четыре балла).

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский футболист Роман Зозуля более не является игроков испанского "Бэтиса".