11:22 24.10.2017 | Футбол | Новости
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ФИФА опубликовало состав "звездной" сборной

Международная футбольная федерация назвала 11 футболистов, которые могли бы составить "идеальную" команду. Об этом передает официальный сайт федерации.

ФИФА опубликовало состав

Согласно информации сайта, футболисты были выбраны по критерию их игрового амплуа и результативности, которую они демонстрируют на своих позициях. Примечательно, что Роналду и Месси попали в команду года ФИФА уже в 11-й раз.

Как всегда в состав попало большое число итальянских, испаниских и немецких игроков. На этот раз лидирующие позиции занимают бразильцы - целых три спортсмена попали в команду "звезд".

Ротационные кадры команды выглядят так: Буффон ("Ювентус", Италия), Рамос ("Реал", Испания), Бонуччи ("Милан", Италия), Марсело ("Реал", Бразилия), Дани Алвес ("ПСЖ", Бразилия), Модрич ("Реал", Хорватия), Кроос ("Реал", Германия), Иньеста ("Барселона", Испания), Месси ("Барселона", Аргентина), Неймар ("ПСЖ", Бразилия), Роналду ("Реал", Португалия).

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно  ФИФА объявила, что судью матча Сенегал-ЮАР в рамках ЧМ-2018 отстранили от должности навсегда.


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