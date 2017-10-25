"Шальке" продолжают победную ходу в Кубке Германии

"Шальке" разгромили "Веен" со счетом - 3:1. В первом тайме преимущество сразу получили коллеги Коноплянки, на 26-ой минуте гол загнал в ворота соперника Ди Санто, а на 30-ой минуте гол забил Бургшталлер. Весь остаток 15-минутки прошел под диктовку гостей.

Во втором тайме показали себя Блач и Минцель, причем первый умудрился касанием загнать мяч в собственные ворота. Отметим, что и Коноплянка имел шанс засветить свое имя на табло, однако все пролетело выше ворот.

Добавим, что 28 октября "Шальке" проведет матч чемпионата Германии. Гостем "Фельтинс-Арены" станет "Вольфсбург".

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Коноплянка раскритиковал тренера " Шальке".