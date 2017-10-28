Ярмоленко забил свой четвертый гол за "Боруссию"

Об этом сообщается в Twitter команды.

Отмечается, что на 52 минуте поединка 28-летний футболист пробил с лету из-за пределов штрафной точно в нижний угол ворот. Украинец сравнял счет в матче (2:2), однако через восемь минут "Ганновер" снова вышел вперед, а "Боруссия" осталась в меньшинстве.

На 85 минуте довели свое преимущество до двух голов - 4:2.

Примечательно, что это четвертый гол Ярмоленко за "Боруссию", два из которых украинец забил в Бундеслиге, по одному в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

"Боруссия" одержала 20 очков по итогам 10 тура утратит лидерство в Бундеслиге. Мюнхенская "Бавария" (20) и "Ред Булл Лейпциг" (19) позже вечером проведут очный матч и, вне зависимости от его результата, в турнире появится новый лидер.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с наставником итальянского "Наполи" Маурицио Сарри. Шевченко считает, что "горняки" очень хорошо показали себя в матче против "Наполи", у обеих команд была активная игра, однако итальянцев подвела реализация.