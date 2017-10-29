"Бавария" разгромила "Лейпциг"

В первой половине поединка хозяева, при поддержке родных трибун, доминировали на поле. Гости же остались в 10-ом с самого начала поединка, когда красную карточку получил капитан команды "Лейпцига" Вилли Орбан. Далее Родригес на 19 минуте завершил блестящую комбинацию Руди и Роббена на фланге, вперед вышли "баварцы".

В том же тайме поляк Левандовски нанес около четырех ударов в створ ворот соперника, однако все мимо, и только после паса Мартинеса, игрок в одно касание установил счет - 2:0. Второй тайм прошел под тики-таку хозяев, было видно, что соперник получил жесткую дизмораль.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно голкипер Том Штарке вернулся в родную " Баварию", команда существенно повысила свои позиции в рейтинге Бундеслиги.