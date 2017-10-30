Неймар сожалеет о переходе в ПСЖ

Об этом передает Mundo Deportivo.

Футболист недоволен методами тренировки Эмире, а сам он считает, что до сих пор не адаптировался в новом клубе, игрок не чувствует себя комфортно на новом месте. Неймар заявил, что скучает по прошлой жизни в каталонской "Барселоне".

Конфликт с тренером у нападающего произошел после того, как Эмире не разрешил провести ему тренировочный день вместе с брюссельским "Андерлехтом".

Неймар часто навещает своих старых партнеров по команде, недавно форваод выложил в сети свои совместные фотографии с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Как сообщалось в " УРА-Информ", нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар вынужден будет заплатить штраф в рамере одного млн долларов за уклонении от уплаты налогов.