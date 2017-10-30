13:53 30.10.2017 | Футбол | Новости
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Неймар сожалеет о переходе в ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар высказал свое недовольство работой главного тренера французского клуба "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмире.

Неймар сожалеет о переходе в ПСЖ

Об этом передает Mundo Deportivo.

Футболист недоволен методами тренировки Эмире, а сам он считает, что до сих пор не адаптировался в новом клубе, игрок не чувствует себя комфортно на новом месте. Неймар заявил, что скучает по прошлой жизни в каталонской "Барселоне". 

Конфликт с тренером у нападающего произошел после того, как Эмире не разрешил провести ему тренировочный день вместе с брюссельским "Андерлехтом".

Неймар часто навещает своих старых партнеров по команде, недавно форваод выложил в сети свои совместные фотографии с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Как сообщалось в " УРА-Информ", нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар вынужден будет заплатить штраф в рамере одного млн долларов за уклонении от уплаты налогов.


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