Шевченко вызвал в сборную еще одного нападающего

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Как утверждает главный тренер сборной Украины, такое решение принято из-за того, что Артем Кравец получил серьезную травму. Поэтому, его заменит динамовец Артем Беседин.

Первоначально футболист был в списке игроков, приглашенных Александром Головко в молодежную сборную, подчеркнул Шевченко.

Вместе с другими 22 игроками нападающий прибудет в гостиницу "Алфавито" в Киеве, где и начнется подготовка к товарищескому матчу со Словакией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий не сможет сыграть на своей позиции в товарищеском матче против сборной Словакии. Футболист не смог выступить в недавнем поединке против "Стали", а также не сумел сыграть с киевским "Динамо" и "Мариуполем", однако в матче против сборной Хорватии центральный хав-бэк был готов в полной форме, несмотря на травму колена.