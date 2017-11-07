"Вест Хэм" назначил нового главного тренера

Об этом сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

По словам Дэвида Салливана, руководство искало опытного тренера, который хорошо знаком с чемпионатом Англии. И Дэвид – идеальный кандидат на эту должность, поскольку он способен изменить ситуацию.

"Мойес уже успел доказать вместе с "Эвертоном" свою состоятельность. Мы чувствуем, что вместе с нашим клубом Дэвид достигнет больших высот", - подчеркнул владелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан.

Также стало известно, что одним из помощников Мойеса станет бывший наставник "Манчестер Сити" Стюарт Пирс. При этом о самих деталях контракта пока не разглашается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наставники лондонского "Вест Хэма" отправили в отставку главного тренера Славена Билича. Причиной такого решения стал неудачный старт команды в английской Премьер-лиге сезона 2017/18.