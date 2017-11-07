"Вест Хэм" назначил нового главного тренера

Специалист Дэвид Мойес из Шотландии назначен новым главным тренером английского клуба "Вест Хэм".
Об этом сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
По словам Дэвида Салливана, руководство искало опытного тренера, который хорошо знаком с чемпионатом Англии. И Дэвид – идеальный кандидат на эту должность, поскольку он способен изменить ситуацию.
"Мойес уже успел доказать вместе с "Эвертоном" свою состоятельность. Мы чувствуем, что вместе с нашим клубом Дэвид достигнет больших высот", - подчеркнул владелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан.
Также стало известно, что одним из помощников Мойеса станет бывший наставник "Манчестер Сити" Стюарт Пирс. При этом о самих деталях контракта пока не разглашается.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наставники лондонского "Вест Хэма" отправили в отставку главного тренера Славена Билича. Причиной такого решения стал неудачный старт команды в английской Премьер-лиге сезона 2017/18.