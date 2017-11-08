11:50 08.11.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Коноплянка пропустил тренировку украинской сборной

Вингер "Шальке" Евгений Коноплянка седьмого ноября не пришел на тренировку украинской сборной по причине болезни.

Коноплянка пропустил тренировку украинской сборной

Так, известно, что полузащитник украинской сборной, а также гельзенкирхенского "Шальке" Е. Коноплянка вчера - седьмого ноября - не тренировался с украинской национальной командой – накануне товарищеского матча со Словакией. Такие данные распространил портал Footboom.

Согласно предварительным данным – этот игрок отсутствовал на недавней тренировке по причине болезни. Более того – сам защитник сборной и  "Шахтера" Богдан Бутко также недавно тренировался согласно индивидуальной программе. Известно также, что сборной не сумеют помочь Я. Ракицкий, а также Д. Гармаш, Т. Степаненко, В. Буяльский  и А. Кравец.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Е. Коноплянка раскритиковал тренера "Шальке".


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