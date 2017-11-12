Марокко и Тунис будут играть на ЧМ-2018

Об этом передает официальный сайт турнира.

В квартете А сборной Туниса удалось сохранить первенство для того, чтобы возглавить группу с 14 очками и обойти сборную Конго. Команда в ничью сыграла с футболистами Ливии. В группе С за проход дальше встретились Кот-д'Ивуар и Марокко. В матче марокканцы одержали победу со счетом - 2:0, красивой реализацией голов отметились Бенатиа и Дирар, которые были вызваны для поединка за свою сборную. Оба игрока являются футболистами европейских клубов.

Как выяснилось, для обеих участников этот чемпионат будет уже пятым в их коллекции. Тунис вернется на ЧМ впервые с 2006 года. А вот Марокко даже выходила в плей-офф соревнований в далеком 1986 году в Мексике.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сборная Египта завоевала путевку на 21-й чемпионат мира по футболу, за тур до конца решающего этапа гарантировав себе первое место в группе E африканского отбора.