13:57 14.11.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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ФК "Динамо" продлил контракт с Бущаном

Договоренность между сторонами предусмотрена на следующие три года.

ФК

Киевское "Динамо" приняло решение продлить контракт на следующие три года с голкипером Георгием Бущаном. Эти данные уже подтвердил сам голкипер – уточняет издание zbirna.com.

Предыдущая же договоренность между столичным клубом и вратарем должна была завершиться летом 2018 г. При этом стороны решились на такой шаг еще до того момента, как Бущан стал основным вратарем этой команды. Футболист дебютировал в первой команде "Динамо" 20-го августа 2017 г. - в матче УПЛ со "Сталью" (4:1).

Как сообщал УРА-Информ, ранее ФК " Динамо" также подписал Луку Лочошвили – защитника из Грузии. 


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