Италия впервые за 60 лет не сыграет на чемпионате мира по футболу - ФОТО, ВИДЕО
Сборная Италии по футболу впервые c 1958 года не поедет на чемпионат мира-2018, который состоится в России. Команда не смогла пробиться в финальную часть ЧМ, поскольку сыграла вничью с командой Швеции в ответном стыковом матче.
Об этом сообщается на сайте Итальянской федерации футбола.
Сообщается, что в стыковых матчах за право выступить на мундиале сильнее оказалась сборная Швеции. При этом ответная встреча прошла в Силане и завершилась со счетом 0:0.
Добавим, что сборная Италии является одной из самых титулованных участников чемпионата мира. Этот турнир она выигрывала четыре раза. В последний раз это было в 2006 году.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финальной части чемпионата мира 2018 года будут принимать участие еще пять команд. Сборная по Хорватии по сумме двух встреч оказалась сильнее сборной Греции. Вместе с тем путевку на ЧМ-2018 завоевала команда Швейцарии.