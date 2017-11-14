10:18 14.11.2017 | Футбол | Новости
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Италия впервые за 60 лет не сыграет на чемпионате мира по футболу - ФОТО, ВИДЕО

Сборная Италии по футболу впервые c 1958 года не поедет на чемпионат мира-2018, который состоится в России. Команда не смогла пробиться в финальную часть ЧМ, поскольку сыграла вничью с командой Швеции в ответном стыковом матче. 

Италия впервые за 60 лет не сыграет на чемпионате мира по футболу - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщается на сайте Итальянской федерации футбола.

Сообщается, что в стыковых матчах за право выступить на мундиале сильнее оказалась сборная Швеции. При этом ответная встреча прошла в Силане и завершилась со счетом 0:0. 

Добавим, что сборная Италии является одной из самых титулованных участников чемпионата мира. Этот турнир она выигрывала четыре раза. В последний раз это было в 2006 году. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финальной части чемпионата мира 2018 года будут принимать участие еще пять команд. Сборная по Хорватии по сумме двух встреч оказалась сильнее сборной Греции. Вместе с тем путевку на ЧМ-2018 завоевала команда Швейцарии.


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