Ярмоленко попал в топ-5 лучших атакующих игроков Бундеслиги

Соответствующие сведения сообщает zbirna.com. Согласно полученным недавно данным, первое место в этом рейтинге между собой делят форвард "шмелей" Пьер-Эмерик Обамеянг и нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, которые поучаствовали в 13-и забитых мячах.

Далее идет хавбек "Байера" Юлиан Брандт, а затем и Андрей Ярмоленко, на счету которого участие в девяти голевых атаках своей команды.

Кстати, украинский вингер перешел в "Боруссию" нынешним летом из киевского "Динамо". Также известно, чтоКлуб из Дортмунда заплатил за украинского вингера 25 миллионов евро.

Ярмоленко после своего перехода из киевского "Динамо" в "Боруссию" в 12 матчах забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Отметим, что Ярмоленко также забил по мячу в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко отметился забитым голом в гостевом матче десятого тура Бундеслиги против "Ганновера" (2:4).