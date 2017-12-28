"Ювентус" готов расстаться с одним из лидеров команды

Нападающий итальянского профессионального клуба "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить клуб во время зимнего трансферного окна.
Такие сведения передает издание Corriere della Sera.
Отмечается, что руководство туринцев готово отпустить игрока, но хочет выручить за его переход 150 миллионов евро.
Ранее стало известно, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Манчестер Юнайтед".
При этом "красные дьяволы" готовы заплатить за трансфер 24-летнего аргентинца около 67 миллионов евро. В подписании игрока также заинтересованы мадридский "Реал", "Бавария" и ПСЖ.
Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В текущем сезоне в составе "старой синьоры" он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", "Ювентус" дома обыграл "Рому" в центральном поединке 18-го тура национального чемпионата Италии. Обе команды продемонстрировали практически равную игру, однако в спарринге повезло "Ювентусу", которые с трудом, но смогли закатить единственный гол в поединке с помощью навыков Кьелинни. Мяч перед собой отбил Алиссон.