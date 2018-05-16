Гвардиола стал лучшим тренером года в АПЛ - ФОТО

Как отмечается, Гвардиола привел свою команду к чемпионскому титулу, при этом набрав рекордные для Англии 100 очков и забив 106 голов.

"Отрыв от второго места составил 19 очков. Эти показатели являются рекордными в лиге", - гласит сообщение.

В результате это призвало к тому, что испанский специалист получил престижную премию в Лондоне по результатам голосования группы экспертов, куда входили спонсоры, журналисты и бывшие игроки.

Также сообщается, что конкурентами Гвардиолы на награду тренеру сезона были Юрген Клопп (Ливерпуль), Шон Дайч (Бернли), Рой Ходжсон (Кристал Пэлас), Рафаэль Бенитес (Ньюкасл) и Крис Хьютон (Брайтон).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", легендарный болгарский нападающий "Барселоны" Христо Стоичков рассказал о о традициях украинского футбола. По его мнению, украинское государство подарило Европе трех лучших игроков.