13:53 05.07.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Заря" усиливается бразильским нападающим - ВИДЕО

Бразильский нападающий Рафаэл Силва успешно прошел медосмотр в "Заре" и вскоре станет игроком луганского клуба.

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

С 22-летним футболистом, который также может сыграть на позиции левого и правого вингера, в ближайшее время подпишут контракт. Форвард будет выступать под 21-м номером.

Ранее Силва играл за бразильские "Луверденсе" (32 матча, 5 голов и 3 голевые передачи) и "Понте-Прета" (14 матчей и 2 гола), а также за японский "Албирекс Ниигата".

Последним клубом бразильца стал "Оэсте", который выступает во втором по силе дивизионе Бразилии.

С 4 июля футболист, которого Transfermarkt оценивает в 200 000 евро, является свободным агентом.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Полтавская "Ворскла" объявила о подписании контрактов с полузащитниками Артемом Габелок и Марьяном Мысыком.


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