19:12 17.07.2018 | Футбол | Новости
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"Ливерпуль" хочет купить вратаря "Ромы"

Ливерпуль хочет приобрести голкипера "Ромы" Алиссона Беккера. Клуб уже начал переговоры с "волками".

"Красные" сделали предложение "волкам" в 70 млн евро, включая бонусы, но те хотят получить 75 млн евро.

Однако, обе стороны работают над тем, чтобы как можно скорее прийти к окончательному согласию. Сообщается, что римляне после продажи бразильца нацелятся на голкипера ПСЖ Альфонса Ареола.

Как сообщал "УРА-Информ", полузащитник "Динамо" Богдан Михайличенко отправился на просмотр в полтавскую "Ворсклу". По итогам просмотра футболист может быть отдан зелено-белым в аренду на сезон.


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