Завтра дисциплинарный комитет разберется с хулиганом из "Шахтера"

По его словам сейчас идет сбор всей информации, объяснений от арбитров и футболистов. С учетом всего этого в пятницу будет вынесено решение, готовиться Исмаили к матчу с "Динамо" или нет.

Исмаили был удален за удар соперника и в случае дисквалификации не сыграет с "Динамо".

Напомним, в матче за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо не обошлось без эмоций. В концовке встречи произошел неприятный эпизод с участием Бурды и Исмаили. В итоге оба игрока были удалены арбитром встречи Константином Трухановым.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня Мариуполь стартует в Лиге Европы. Команда Александра Бабича проведет первый поединок в Лиге Европы. В Швеции приазовцы сойдутся с местным Юргорденом. Начало матча в 20:00 по киевскому времени. Ответная пройдет второго августа, в Одессе.