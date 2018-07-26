16:34 26.07.2018 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Завтра дисциплинарный комитет разберется с хулиганом из "Шахтера"

Генеральный секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко сообщил о том, что дело с удалением Исмаили в матче за Суперкубок будет рассмотрено завтра, 27 июня.

Завтра дисциплинарный комитет разберется с хулиганом из

По его словам сейчас идет сбор всей информации, объяснений от арбитров и футболистов. С учетом всего этого в пятницу будет вынесено решение, готовиться Исмаили к матчу с "Динамо" или нет.

Исмаили был удален за удар соперника и в случае дисквалификации не сыграет с "Динамо".

Напомним, в матче за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо не обошлось без эмоций. В концовке встречи произошел неприятный эпизод с участием Бурды и Исмаили. В итоге оба игрока были удалены арбитром встречи Константином Трухановым.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня Мариуполь стартует в Лиге Европы. Команда Александра Бабича проведет первый поединок в Лиге Европы. В Швеции приазовцы сойдутся с местным Юргорденом. Начало матча в 20:00 по киевскому времени. Ответная пройдет второго августа, в Одессе.


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